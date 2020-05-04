Морозов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1966

Дата смерти

04.05.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1986

Сын: Морозов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Морозова - Охлопкова Евгения Юрьевна

Рождение ребёнка
04.08.1990

Сын: Морозов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Морозова - Охлопкова Евгения Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова - Охлопкова Евгения Юрьевна

Смерть
04.05.2020
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