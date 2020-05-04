Морозов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1966
Дата смерти04.05.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1986
Сын: Морозов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Морозова - Охлопкова Евгения Юрьевна
Рождение ребёнка
04.08.1990
Сын: Морозов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Морозова - Охлопкова Евгения Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.2020