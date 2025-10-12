Зимин Евстафий Иванович 1752 — найти родственников по фамилии на Familio

Зимин Евстафий Иванович

Автор
ВБ
Блинова В.

мужской, родился 1752

умер Неизвестно

Отец
Зимин Иван Иванович1714 г.р.
Мать
Зимина Аксинья Ерофеевна1717 г.р.
Супруги
Зимина (Иконникова) Фекла Ивановна1754 г.р.
Дети
Кожехова (Зимина) Агафья Евстафьевна1784 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Зимин Иван Иванович

Мать: Зимина Аксинья Ерофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина (Иконникова) Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Кожехова (Зимина) Агафья Евстафьевна

Мать ребёнка: Зимина (Иконникова) Фекла Ивановна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Смерть
Неизвестно

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