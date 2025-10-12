Зимин Евстафий Иванович
мужской, родился 1752
умер Неизвестно
ОтецЗимин Иван Иванович1714 г.р.
МатьЗимина Аксинья Ерофеевна1717 г.р.
Супруги
Зимина (Иконникова) Фекла Ивановна1754 г.р.
Дети
Кожехова (Зимина) Агафья Евстафьевна1784 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Зимин Иван Иванович
Мать: Зимина Аксинья Ерофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Кожехова (Зимина) Агафья Евстафьевна
Мать ребёнка: Зимина (Иконникова) Фекла Ивановна
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно