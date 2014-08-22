Щекалов Евгений Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1931
Дата смерти22.08.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1931
Отец: Щекалов Степан
Мать: Щекалова Клавдия
Рождение ребёнка
05.03.1961
Дочь: Иванова Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Щекалова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1962
Дочь: Овчинникова Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Щекалова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1972
Сын: Щекалов Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Щекалова Валентина Ивановна
Смерть
22.08.2014
Ржев, город Ржев, Тверская область