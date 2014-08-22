Щекалов Евгений Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекалов Евгений Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1931

Дата смерти

22.08.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1931

Отец: Щекалов Степан

Мать: Щекалова Клавдия

Рождение ребёнка
05.03.1961

Дочь: Иванова Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Щекалова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1962

Дочь: Овчинникова Галина Евгеньевна

Мать ребёнка: Щекалова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
11.02.1972

Сын: Щекалов Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Щекалова Валентина Ивановна

Смерть
22.08.2014
Ржев, город Ржев, Тверская область
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