Ибрагимов (Ибрагимова) Карима Габдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов (Ибрагимова) Карима Габдулловна

Место рождения

Деревня Сафарово, Сафаровская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния, Россия

Дата рождения

1868

Дата смерти

04.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886

Сын: Ибрагимов Динислам

Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ганиева (Ибрагимова) Галима Гиндалифовна

Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин

Рождение ребёнка
17.11.1891

Дочь: Сюндюкова (Ибрагимова) Юмабика Гиндалифовна

Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Ибрагимова) Мабура Мабура/ Мабрура

Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин

Рождение ребёнка
1899

Сын: Ибрагимов Мавлют

Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Ибрагимова) Сания

Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ибрагимов Раджаб

Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин

Рождение ребёнка
01.04.1909

Сын: Ибрагимов Гиндулла Гиндалифович

Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ибрагимов Сагидулла

Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин

Смерть
04.02.1950
Похороны
Неизвестно

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