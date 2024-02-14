Ибрагимов (Ибрагимова) Карима Габдулловна
Место рожденияДеревня Сафарово, Сафаровская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния, Россия
Дата рождения1868
Дата смерти04.02.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Сын: Ибрагимов Динислам
Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ганиева (Ибрагимова) Галима Гиндалифовна
Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин
Рождение ребёнка
17.11.1891
Дочь: Сюндюкова (Ибрагимова) Юмабика Гиндалифовна
Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Ибрагимова) Мабура Мабура/ Мабрура
Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин
Рождение ребёнка
1899
Сын: Ибрагимов Мавлют
Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Ибрагимова) Сания
Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ибрагимов Раджаб
Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин
Рождение ребёнка
01.04.1909
Сын: Ибрагимов Гиндулла Гиндалифович
Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ибрагимов Сагидулла
Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин
Похороны
Неизвестно