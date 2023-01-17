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Садокова Нина Павловна

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Место рождения

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.12.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1899 ст.

Отец: Садоков Павел Константинович

Мать: Садокова Анна Григорьевна

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Образование
15.06.1916 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Закончила Вологодское Епархиальное женское училище.
Работа или профессия
С 01.11.1916 ст.
Несвойское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Учительница Несвойского земского начального училища.
Смерть
Неизвестно
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