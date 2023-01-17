Садокова Нина Павловна
Место рождения
Дата рождения11.12.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1899 ст.
Образование
15.06.1916 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Закончила Вологодское Епархиальное женское училище.
Работа или профессия
С 01.11.1916 ст.
Несвойское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Учительница Несвойского земского начального училища.
Смерть
Неизвестно