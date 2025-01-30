Пышненко (Мосиенко) Нина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1962
Дочь: Фоломейкина (Пышненко) Надежда Юрьевна
Отец ребёнка: Пышненко Юрий Яковлевич
Рождение ребёнка
13.02.1971
Дочь: Сахарова (Пышненко) Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Пышненко Юрий Яковлевич
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область