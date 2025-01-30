Пышненко (Мосиенко) Нина Сергеевна 29.03.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПышненко (Мосиенко) Нина Сергеевна

Пышненко (Мосиенко) Нина Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1940

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1940

Отец: Мосиенко Сергей Петрович

Мать: Мосиенко Татьяна Устиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пышненко Юрий Яковлевич

Рождение ребёнка
28.06.1962

Дочь: Фоломейкина (Пышненко) Надежда Юрьевна

Отец ребёнка: Пышненко Юрий Яковлевич

Рождение ребёнка
13.02.1971

Дочь: Сахарова (Пышненко) Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Пышненко Юрий Яковлевич

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.