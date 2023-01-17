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Некрасова Марфа Захаровна

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Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1816 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
24.12.1842 ст.

Дочь: Петрова Евгения Иакинфовна

Отец ребёнка: Некрасов Иакинф Стефанович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иакинф Стефанович

Смерть
Неизвестно
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