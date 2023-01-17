Некрасова Марфа Захаровна
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
24.12.1842 ст.
Дочь: Петрова Евгения Иакинфовна
Отец ребёнка: Некрасов Иакинф Стефанович
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно