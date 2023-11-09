Демяненко Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1952
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1952
Отец: Демяненко Дмитрий
Мать: Демяненко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1977
Сын: Демяненко Михаил Александрович
Мать ребёнка: Демяненко (Каширина) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
01.05.1979
Сын: Демяненко Николай Александрович
Мать ребёнка: Демяненко (Каширина) Анна Васильевна