Демяненко Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемяненко Александр Дмитриевич

Демяненко Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1952

Отец: Демяненко Дмитрий

Мать: Демяненко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демяненко (Каширина) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
21.11.1977

Сын: Демяненко Михаил Александрович

Мать ребёнка: Демяненко (Каширина) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
01.05.1979

Сын: Демяненко Николай Александрович

Мать ребёнка: Демяненко (Каширина) Анна Васильевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.