Кинзябаев Закир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кинзябаева Сарвар
Башкортостан, с Юлдашево, р-н Федоровский
Рождение ребёнка
26.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кинзябаева Сарвар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кинзябаева Сарвар
Смерть
1996