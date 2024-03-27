Кинзябаев Закир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кинзябаев Закир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кинзябаева Сарвар

Башкортостан, с Юлдашево, р-н Федоровский
Рождение ребёнка
26.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кинзябаева Сарвар

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кинзябаева Сарвар

Смерть
1996
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