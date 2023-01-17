Мотов Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мотов Матвей Алексеевич
Мать: Мотова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
14.05.1940
Дочь: Милова Галина Александровна
Мать ребёнка: Мотова Евдокия (Дуня)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Мотова Евдокия (Дуня)
Смерть
Неизвестно