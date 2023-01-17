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Мотов Александр Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мотов Матвей Алексеевич

Мать: Мотова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
14.05.1940

Дочь: Милова Галина Александровна

Мать ребёнка: Мотова Евдокия (Дуня)

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Мотова Евдокия (Дуня)

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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