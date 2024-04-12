Перваков Сидор Феофилов (Феофанов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Перваков Феофил (Феофан) Семенов

Мать: Первакова Авдотья (Евдокия) Давыдова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
До 1808

Жена: Первакова Прасковья Иосифова

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Перваков Иван Сидоров

Мать ребёнка: Первакова Прасковья Иосифова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Лётова Василиса (Васса) Сидорова

Мать ребёнка: Первакова Прасковья Иосифова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Евдокия Сидорова

Мать ребёнка: Первакова Прасковья Иосифова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1816
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Рождение ребёнка
1822

Сын: Перваков Потап Сидоров

Мать ребёнка: Первакова Прасковья Иосифова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Агафья Сидорова

Мать ребёнка: Первакова Прасковья Иосифова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Давыдова Ксения Сидорова

Мать ребёнка: Первакова Прасковья Иосифова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1834
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Смерть
1840
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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