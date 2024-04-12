Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Бракосочетание
До 1808
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Первакова Прасковья Иосифова
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Лётова Василиса (Васса) Сидорова
Мать ребёнка: Первакова Прасковья Иосифова
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Евдокия Сидорова
Мать ребёнка: Первакова Прасковья Иосифова
Место жительства
1816
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Первакова Прасковья Иосифова
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Агафья Сидорова
Мать ребёнка: Первакова Прасковья Иосифова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Давыдова Ксения Сидорова
Мать ребёнка: Первакова Прасковья Иосифова
Место жительства
1834
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Смерть
1840