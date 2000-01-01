Шумило Григорий Несторович
Место рожденияд. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рождения24.01.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.01.1892 ст.
Отец: Шумило Нестор Федорович
Мать: Шумило Анна Михайловна
д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Крещение
25.01.1892 ст.
д. Зелово, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно