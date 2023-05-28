Карп Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Григорий Попович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Мартын Карпович
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Артемий Карпович
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Герасим Карпович
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кирилл Карпович
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Парасковья Карповна
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно