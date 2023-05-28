Карп Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарп Григорьевич

Карп Григорьевич

Место рождения

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Григорий Попович

Мать: не указана

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Мартын Карпович

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Артемий Карпович

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Герасим Карпович

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кирилл Карпович

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Парасковья Карповна

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.