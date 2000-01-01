Грухина (Зыкина) Анна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Окишева Параскева Петровна
Отец ребёнка: Грухин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1724
Отец ребёнка: Грухин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Мокрецова Дарья Петровна
Отец ребёнка: Грухин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Грухин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Грухин Иван Петрович
Отец ребёнка: Грухин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грухин Петр Иванович
Смерть
После 1762