Грухина (Зыкина) Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина (Зыкина) Анна Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Окишева Параскева Петровна

Отец ребёнка: Грухин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1724

Сын: Грухин Михайло Петрович

Отец ребёнка: Грухин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Мокрецова Дарья Петровна

Отец ребёнка: Грухин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Грухин Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Грухин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Грухин Иван Петрович

Отец ребёнка: Грухин Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Петр Иванович

Смерть
После 1762
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