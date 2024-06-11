Чукулаев Симон Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукулаев Симон Моисеев

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Место рождения

Анастасово, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Чукулаев Моисей Трофимов

Мать: не указана

Анастасово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чукулаева Неизвестная

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Чукулаева Прасковья Симонова

Мать ребёнка: Чукулаева Неизвестная

Анастасово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Чукулаева Матрона Симонова

Мать ребёнка: Чукулаева Фекла Прохорова

Анастасово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Чукулаева Дарья Симонова

Мать ребёнка: Чукулаева Фекла Прохорова

Анастасово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Чукулаева Татиана Симонова

Мать ребёнка: Чукулаева Фекла Прохорова

Анастасово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1854

Дочь: Филина (Чекулаева) Сиклития Симоновна

Мать ребёнка: Чукулаева Фекла Прохорова

Анастасово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1850

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