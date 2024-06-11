Чукулаев Симон Моисеев
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Чукулаев Моисей Трофимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чукулаева Неизвестная
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Чукулаева Прасковья Симонова
Мать ребёнка: Чукулаева Неизвестная
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Чукулаева Матрона Симонова
Мать ребёнка: Чукулаева Фекла Прохорова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Чукулаева Дарья Симонова
Мать ребёнка: Чукулаева Фекла Прохорова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Чукулаева Татиана Симонова
Мать ребёнка: Чукулаева Фекла Прохорова
Рождение ребёнка
01.01.1854
Дочь: Филина (Чекулаева) Сиклития Симоновна
Мать ребёнка: Чукулаева Фекла Прохорова
Смерть
После 1850