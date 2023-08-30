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Лужнёв Евгений Владимирович
Лужнёв Евгений Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.08.1968
Пол
Мужской
Отец
Лужнёв Владимир Михайлович
1944 г.р.
Мать
Лужнева Екатерина Филипповна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1968
Отец:
Лужнёв Владимир Михайлович
Мать:
Лужнева Екатерина Филипповна
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