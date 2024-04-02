Егоркина (Холина) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1963
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1963
Отец: Холин Петр Степанович
Мать: Холина Елизавета
Рождение ребёнка
03.11.1986
Дочь: Петрова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Егоркин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
24.06.1988
Дочь: Егоркина Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Егоркин Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно