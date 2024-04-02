Егоркина (Холина) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоркина (Холина) Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1963

Отец: Холин Петр Степанович

Мать: Холина Елизавета

Рождение ребёнка
03.11.1986

Дочь: Петрова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Егоркин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
24.06.1988

Дочь: Егоркина Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Егоркин Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафошкин Иван Иванович

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