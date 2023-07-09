Серова Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: Серова Таисия Петровна

Смерть
2001
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