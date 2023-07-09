Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Серова Тамара Александровна
Серова Тамара Александровна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Дата смерти
2001
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Серова Таисия Петровна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать:
Серова Таисия Петровна
Смерть
2001
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия