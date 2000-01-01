Перевозчикова (Мотанцева) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мотанцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевозчиков Петр Михайлович
Отец ребёнка: Перевозчиков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Перевозчиков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевозчиков Борис Михайлович
Отец ребёнка: Перевозчиков Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно