Перевозчикова (Мотанцева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозчикова (Мотанцева) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мотанцев Иван

Мать: Мотанцева Анна Евлентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозчиков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Перевозчиков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Перевозчиков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозчиков Борис Михайлович

Отец ребёнка: Перевозчиков Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозчиков Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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