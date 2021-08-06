Долгушева алефтина алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгушева алефтина алексеевна

Место рождения

Санчурск, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

05.07.1939

Дата смерти

06.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1939

Отец: Долгушев алексей федорович

Мать: гликерия григорьевна

Санчурск, Санчурский муниципальный район, Кировская область
деревня мусь (река мусянка) килемарского района, марийской асср
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лосева татьяна александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.09.1976

Дочь: Попова ольга валерьевна

Отец ребёнка: Попов валерий михайлович

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
06.08.2021
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
умерла от пандемии коронавируса, через месяц после переезда в нижний новгород

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