Долгушева алефтина алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.07.1939
Дата смерти06.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1939
Отец: Долгушев алексей федорович
Мать: гликерия григорьевна
деревня мусь (река мусянка) килемарского района, марийской асср
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лосева татьяна александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.09.1976
Дочь: Попова ольга валерьевна
Отец ребёнка: Попов валерий михайлович
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
06.08.2021
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
умерла от пандемии коронавируса, через месяц после переезда в нижний новгород