Шарапова Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Шарапов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Неизвестно Пётр Александрович
Отец ребёнка: Шарапов Александр Григорьевич
Александровск Молотовской области
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Юлия Александровна
Отец ребёнка: Шарапов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Раиса Александровна
Отец ребёнка: Шарапов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Шарапов Валентин Александрович
Отец ребёнка: Шарапов Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно