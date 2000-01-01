Шарапова Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова Анна Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Шарапов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Неизвестно Пётр Александрович

Отец ребёнка: Шарапов Александр Григорьевич

Александровск Молотовской области
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Юлия Александровна

Отец ребёнка: Шарапов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Раиса Александровна

Отец ребёнка: Шарапов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Шарапов Валентин Александрович

Отец ребёнка: Шарапов Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапов Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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