Ксения Георгиевна
Место рожденияОвсянкино д.
Дата рождения1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.12.1899
Муж: Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
25.12.1899
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
08.05.1902
Сын: Николай Павлович
Отец ребёнка: Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Василий Павлович
Отец ребёнка: Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
29.10.1906
Сын: Иван Павлович
Отец ребёнка: Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
15.04.1909
Сын: Ефим Павлович
Отец ребёнка: Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
29.04.1912
Сын: Тимофей Павлович
Отец ребёнка: Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
04.09.1916
Сын: Пётр Павлович
Отец ребёнка: Павел Георгиевич