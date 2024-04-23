Ксения Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Георгиевна

Место рождения

Овсянкино д.

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
12.12.1899

Муж: Павел Георгиевич

Рождение ребёнка
25.12.1899

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Павел Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.05.1902

Сын: Николай Павлович

Отец ребёнка: Павел Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Василий Павлович

Отец ребёнка: Павел Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1906

Сын: Иван Павлович

Отец ребёнка: Павел Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.04.1909

Сын: Ефим Павлович

Отец ребёнка: Павел Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.04.1912

Сын: Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Павел Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.09.1916

Сын: Пётр Павлович

Отец ребёнка: Павел Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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