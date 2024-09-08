Афанаскина Мария Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанаскина Мария Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Афанаскина) Татьяна Дмитриева

Отец ребёнка: Афанаскин Дмитрий Леонтьев

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д89 стр 89
Рождение ребёнка
05.07.1904

Сын: Афанаскин Iоанн Дмитриев

Отец ребёнка: Афанаскин Дмитрий Леонтьев

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д92
Рождение ребёнка
1910

Сын: Афанаскин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Афанаскин Дмитрий Леонтьев

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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