Афанаскина Мария Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Афанаскина) Татьяна Дмитриева
Отец ребёнка: Афанаскин Дмитрий Леонтьев
ГАРО ф627 о278 д89 стр 89
Рождение ребёнка
05.07.1904
Отец ребёнка: Афанаскин Дмитрий Леонтьев
ГАРО ф627 о278 д92
Рождение ребёнка
1910
Сын: Афанаскин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Афанаскин Дмитрий Леонтьев
Смерть
Неизвестно