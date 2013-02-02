Королёв Станислав Кириллович
Место рождения
Дата рождения04.04.1943
Дата смерти02.02.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1943
Рождение ребёнка
16.06.1968
Дочь: Анищенко Ирина Станиславовна
Мать ребёнка: Королёва Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
19.12.1972
Дочь: Афанасьева Наталья Станиславовна
Мать ребёнка: Королёва Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.2013