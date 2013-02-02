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Королёв Станислав Кириллович

Место рождения

Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

04.04.1943

Дата смерти

02.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1943

Отец: Королёв Кирилл Гаврилович

Мать: Черкасова Наталья Васильевна

Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.06.1968

Дочь: Анищенко Ирина Станиславовна

Мать ребёнка: Королёва Евдокия Петровна

Тогур, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
19.12.1972

Дочь: Афанасьева Наталья Станиславовна

Мать ребёнка: Королёва Евдокия Петровна

Тогур, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Евдокия Петровна

Смерть
02.02.2013
Тогур, Колпашевский муниципальный район, Томская область
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