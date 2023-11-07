Лебедевский Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедевская Нина Федоровна
Мать ребёнка: Таскаева Серафима Аристарховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедевская Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Таскаева Серафима Аристарховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедевский Юрий Федорович
Мать ребёнка: Таскаева Серафима Аристарховна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно