Лебедевский Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедевский Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедевская Нина Федоровна

Мать ребёнка: Таскаева Серафима Аристарховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедевская Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Таскаева Серафима Аристарховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедевский Юрий Федорович

Мать ребёнка: Таскаева Серафима Аристарховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таскаева Серафима Аристарховна

Смерть
Неизвестно
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