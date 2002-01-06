Афонина (Ларина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина (Ларина) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1927

Дата смерти

06.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1927

Отец: Ларин Николай Семенович

Мать: Ларина Екатерина

Рождение ребёнка
06.01.1951

Дочь: Рожкова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Афонин Николай Дмитриевич

Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.07.1954

Сын: Афонин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Афонин Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Николай Дмитриевич

Смерть
06.01.2002
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