Афонина (Ларина) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1927
Дата смерти06.01.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1927
Отец: Ларин Николай Семенович
Мать: Ларина Екатерина
Рождение ребёнка
06.01.1951
Дочь: Рожкова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Афонин Николай Дмитриевич
Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.07.1954
Сын: Афонин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Афонин Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.2002