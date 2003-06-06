Горожанина (Шевкаленко) Ирина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1958
Бракосочетание
09.10.1981
Рождение ребёнка
28.04.1982
Сын: Горожанин Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Горожанин Евгений Евгеньевич
Рождение ребёнка
31.07.1985
Сын: Горожанин Артём Евгеньевич
Отец ребёнка: Горожанин Евгений Евгеньевич
Рождение ребёнка
16.12.1986
Дочь: Горожанина Виктория Евгеньевна
Отец ребёнка: Горожанин Евгений Евгеньевич
Развод
11.02.2001
Бракосочетание
Неизвестно