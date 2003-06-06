Горожанина (Шевкаленко) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горожанина (Шевкаленко) Ирина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1958

Отец: Шевкаленко Виктор Александрович

Мать: Шевкаленко Валентина Семеновна

Бракосочетание
09.10.1981

Муж: Горожанин Евгений Евгеньевич

Рождение ребёнка
28.04.1982

Сын: Горожанин Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Горожанин Евгений Евгеньевич

Рождение ребёнка
31.07.1985

Сын: Горожанин Артём Евгеньевич

Отец ребёнка: Горожанин Евгений Евгеньевич

Рождение ребёнка
16.12.1986

Дочь: Горожанина Виктория Евгеньевна

Отец ребёнка: Горожанин Евгений Евгеньевич

Развод
11.02.2001

Муж: Горожанин Евгений Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дёмин Владимир Иванович

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