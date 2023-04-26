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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Григорьев Тимофей Корнеевич
Отец ребёнка: Григорьев Корней Ионович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Григорьев Григорий Корнеевич
Отец ребёнка: Григорьев Корней Ионович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Григорьев Евгений Корнеевич
Отец ребёнка: Григорьев Корней Ионович
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно