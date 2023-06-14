Нерюев Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1980
Сын: Нерюев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Нерюева Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
01.10.1981
Сын: Нерюев Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Нерюева Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
22.02.1988
Мать ребёнка: Нерюева Наталья Владимировна
Смерть
Неизвестно