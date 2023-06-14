Нерюев Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нерюев Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нерюева Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
04.08.1980

Сын: Нерюев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Нерюева Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
01.10.1981

Сын: Нерюев Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Нерюева Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
22.02.1988

Сын: Нерюев Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Нерюева Наталья Владимировна

Смерть
Неизвестно

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