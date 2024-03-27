Краморова (Шелкеевская) Галина
Место рожденияМанзурка, Иркутская область, Россия
Дата рождения05.03.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1931
Отец: Шелкеевский Иннокентий
Мать: Шелкеевская Мария
Манзурка, Иркутская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краморов Леонид
Отец ребёнка: Краморов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краморов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краморов Михаил
Смерть
Неизвестно