Краморова (Шелкеевская) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краморова (Шелкеевская) Галина

Место рождения

Манзурка, Иркутская область, Россия

Дата рождения

05.03.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1931

Отец: Шелкеевский Иннокентий

Мать: Шелкеевская Мария

Манзурка, Иркутская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краморов Леонид

Отец ребёнка: Краморов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краморов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краморов Михаил

Смерть
Неизвестно
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