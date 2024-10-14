Модина Домна Ивановна
женский, родилась 1733
умерла Неизвестно
Супруги
Модин Василий Абрамович1738 г.р.
Дети
Модин Алексей Васильевич1756 г.р.
Модин Федор Васильевич1757 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Модин Василий Абрамович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Модин Василий Абрамович
Смерть
Неизвестно