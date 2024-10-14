Модина Домна Ивановна 1733 — найти родственников по фамилии на Familio

Модина Домна Ивановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1733

умерла Неизвестно

Супруги
Модин Василий Абрамович1738 г.р.
Дети
Модин Алексей Васильевич1756 г.р.
Модин Федор Васильевич1757 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Модин Василий Абрамович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Модин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Модин Василий Абрамович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Модин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Модин Василий Абрамович

Смерть
Неизвестно

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