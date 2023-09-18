Боровский Геннадий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.03.1959
Дочь: Недодел Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Боровская Вера Остаповна
Рождение ребёнка
11.05.1964
Сын: Боровский Евгений Геннадьевич
Мать ребёнка: Боровская Вера Остаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стецуренко Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Боровская Вера Остаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боровская Вера Остаповна