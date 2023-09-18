Боровский Геннадий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровский Геннадий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1959

Дочь: Недодел Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Боровская Вера Остаповна

Рождение ребёнка
11.05.1964

Сын: Боровский Евгений Геннадьевич

Мать ребёнка: Боровская Вера Остаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стецуренко Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Боровская Вера Остаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровская Вера Остаповна

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