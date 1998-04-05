Хайтбаев Таиржан Жумабаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1962
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1962
Отец: Хайтбаев Жумабай
Рождение ребёнка
02.02.1978
Сын: Хайтбаев Марат Таиржанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1998
Дочь: Хайтбаева Айгуль Таиржановна
Мать ребёнка: Хайтбаева Вера Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайтбаев Ернар Таиржанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайтбаева Вера Семеновна