Хайтбаев Таиржан Жумабаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайтбаев Таиржан Жумабаевич

Хайтбаев Таиржан Жумабаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1962

Отец: Хайтбаев Жумабай

Мать: Есеркенова Кунипа Аязбековна

Рождение ребёнка
02.02.1978

Сын: Хайтбаев Марат Таиржанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1998

Дочь: Хайтбаева Айгуль Таиржановна

Мать ребёнка: Хайтбаева Вера Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайтбаев Ернар Таиржанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайтбаева Вера Семеновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close