Ванина (Воронцова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванина (Воронцова) Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронцова (Копанева) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Воронцов Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронцов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Воронцов Михаил Никифорович

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