Романов Авбакумов Георгий Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Авбакумов Георгий Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Авбакумов Прохор Романович

Мать: Романова Евдокия Панфиловна

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