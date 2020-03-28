Сергеенко Виктор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеенко Виктор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1964

Дата смерти

28.03.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1964

Отец: Сергиенко Семен Хрисанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1994

Дочь: Сергеенко Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Сергеенко Валентина Петровна

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеенко Валентина Петровна

Смерть
28.03.2020
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