Сергеенко Виктор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1964
Дата смерти28.03.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1964
Отец: Сергиенко Семен Хрисанович
Рождение ребёнка
02.02.1994
Дочь: Сергеенко Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Сергеенко Валентина Петровна
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.2020