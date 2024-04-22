Галямин Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1907
Жена: Галямина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Галямина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Галямина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галямина Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно