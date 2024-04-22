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Галямин Дмитрий Николаевич

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галямин Николай Иванович

Мать: Галямина Елизавета Андрияновна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
1907

Жена: Галямина Анна Николаевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Галямина Анна Николаевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Галямина Анна Николаевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галямин Лев Дмитриевич

Мать ребёнка: Галямина Анна Николаевна

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
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