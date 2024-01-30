Ермак Сергей Сысоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмак Сергей Сысоевич

Ермак Сергей Сысоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: Ермак Александра Климовна

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close