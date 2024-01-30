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Ермак Сергей Сысоевич
Ермак Сергей Сысоевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Ермак Александра Климовна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать:
Ермак Александра Климовна
Смерть
1942
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