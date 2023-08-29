Рыбин Олег Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбин Олег Вениаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1997 г.р.
2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбина Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
01.09.1997

Сын: Рыбин Илья Олегович

Мать ребёнка: Рыбина Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
24.06.2004

Сын: Рыбина Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Рыбина Ольга Ильинична

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