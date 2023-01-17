Батов Сидор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батов Сидор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Батов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Батов Андрей Сидорович

Мать ребёнка: Батова Евдокия Сергеевна

Харюшина, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Батов Афонасий Сидорович

Мать ребёнка: Батова Евдокия Сергеевна

Харюшина, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батова Евдокия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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