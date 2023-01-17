Батов Сидор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Батов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Батова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Батова Евдокия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батова Евдокия Сергеевна
Смерть
Неизвестно