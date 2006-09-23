Романцова (Фоменкова) Лидия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романцова (Фоменкова) Лидия Трофимовна

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Место рождения

Тамбовский р-н с.Столовое

Дата рождения

10.09.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовский р-н с.Столовое
Рождение ребёнка
06.06.1957

Дочь: Шилова Наталия Евгеньевна

Отец ребёнка: Романцов Евгений Тихонович

г.Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романцов Евгений Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Строкова Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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