Романцова (Фоменкова) Лидия Трофимовна
Место рожденияТамбовский р-н с.Столовое
Дата рождения10.09.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовский р-н с.Столовое
Рождение ребёнка
06.06.1957
Дочь: Шилова Наталия Евгеньевна
Отец ребёнка: Романцов Евгений Тихонович
г.Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Строкова Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно