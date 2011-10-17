Дулына (Егорова) Зоя Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1936
Дата смерти17.10.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1936
Бракосочетание
01.11.1957
Рождение ребёнка
Около 24.08.1960
Рождение ребёнка
01.03.1968
Рождение ребёнка
24.10.1972
Смерть
17.10.2011
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно