Дулына (Егорова) Зоя Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулына (Егорова) Зоя Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1936

Дата смерти

17.10.2011

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1936

Отец: Егоров Афанасий Алексеевич

Мать: Егорова (Демиденко) Мария Александровна

Бракосочетание
01.11.1957

Муж: Дулина Степан Федорович

Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 24.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дулина Степан Федорович

Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дулина Степан Федорович

Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дулина Степан Федорович

Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
17.10.2011
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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