Вешнякова (Широких) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вешнякова (Широких) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вешняков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вешняков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вешняков Алексей

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