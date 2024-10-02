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Козлов Василий Григорьевич

Место рождения

Рылеево, Солтановская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1913

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рылеево, Солтановская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Александра Павловна

Солтаново, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.10.1892

Дочь: Беспалова (Козлова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Козлова Александра Павловна

Рылеево, Солтановская волость, Кологривский уезд
Смерть
До 1913
Рылеево, Солтановская волость, Кологривский уезд

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