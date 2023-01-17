Фуртак (Туник) Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1841
Отец: Туник Пётр Давидович
Мать: Мария Васильевна
Бракосочетание
03.11.1861
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-31RB
Рождение ребёнка
16.11.1862
Отец ребёнка: Фуртак Пётр Корнилиевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-GBXG
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Бондарь Ирина Петровна
Отец ребёнка: Фуртак Пётр Корнилиевич
Рождение ребёнка
29.08.1876
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Фуртак Пётр Корнилиевич
Рождение ребёнка
12.07.1878
Дочь: Акилина Петровна
Отец ребёнка: Фуртак Пётр Корнилиевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3B-FNJK
Рождение ребёнка
12.09.1879
Дочь: Евфимия Петровна
Отец ребёнка: Фуртак Пётр Корнилиевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-RNCK
Рождение ребёнка
30.05.1883
Сын: Фуртак Исаакий
Отец ребёнка: ?
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-X2H4 Незаконнорожденный от вдовы Марфы Петровны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фуртак Пётр Корнилиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскевия Петровна
Отец ребёнка: Фуртак Пётр Корнилиевич
Смерть
Неизвестно