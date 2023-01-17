Фуртак (Туник) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуртак (Туник) Марфа Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1841

Отец: Туник Пётр Давидович

Мать: Мария Васильевна

Бракосочетание
03.11.1861

Муж: Фуртак Пётр Корнилиевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-31RB
Рождение ребёнка
16.11.1862

Сын: Фуртак Матфей Петрович

Отец ребёнка: Фуртак Пётр Корнилиевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-GBXG
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Бондарь Ирина Петровна

Отец ребёнка: Фуртак Пётр Корнилиевич

Рождение ребёнка
29.08.1876

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Фуртак Пётр Корнилиевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.07.1878

Дочь: Акилина Петровна

Отец ребёнка: Фуртак Пётр Корнилиевич

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3B-FNJK
Рождение ребёнка
12.09.1879

Дочь: Евфимия Петровна

Отец ребёнка: Фуртак Пётр Корнилиевич

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-RNCK
Рождение ребёнка
30.05.1883

Сын: Фуртак Исаакий

Отец ребёнка: ?

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-X2H4 Незаконнорожденный от вдовы Марфы Петровны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуртак Прокофий Петрович

Отец ребёнка: Фуртак Пётр Корнилиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскевия Петровна

Отец ребёнка: Фуртак Пётр Корнилиевич

Смерть
Неизвестно
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