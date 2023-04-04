Макарова (Куцова) Мария Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2018
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куцов Макар Петрович
Мать: Куцова Софья Зотовна
Рождение ребёнка
10.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Константин Николаевич
г. Калач
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Константин Николаевич
Смерть
2018