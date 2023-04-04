Макарова (Куцова) Мария Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Куцова) Мария Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куцов Макар Петрович

Мать: Куцова Софья Зотовна

Рождение ребёнка
10.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Константин Николаевич

г. Калач
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Константин Николаевич

Смерть
2018
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