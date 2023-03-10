Косицына Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосицына Вера

Косицына Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Макар Павлович

Отец ребёнка: Косицын Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косицына София Павловна

Отец ребёнка: Косицын Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косицына Виктория Павловна

Отец ребёнка: Косицын Павел Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косицын Павел Александрович

1й брак
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.