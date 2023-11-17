Петрова Верховская Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вальтер Александр
Рождение ребёнка
10.11.1981
Сын: Петров Андрей Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Константинович
Рождение ребёнка
26.04.1988
Сын: Петров Владимир Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Юрий Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Константинович