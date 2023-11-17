Петрова Верховская Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Верховская Зоя Александровна

Петрова Верховская Зоя Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вальтер Александр

Мать: Верховская Мария Станиславовна

Рождение ребёнка
10.11.1981

Сын: Петров Андрей Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Константинович

Рождение ребёнка
26.04.1988

Сын: Петров Владимир Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Юрий Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Константинович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close