Reibold Maria Nelly — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Reibold Maria Nelly

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Reibold Oskar

Мать: Brumm Olga

Смерть
1949
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