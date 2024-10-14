Радин Алексей Минаевич 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Радин Алексей Минаевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1822

умер Неизвестно

Отец
Радин Минай Фокич1791 г.р.
Мать
Радина Акулина Давыдовна1794 г.р.
Супруги
Радина Мария Лукьяновна1822 г.р.
Дети
Анна Алексеевна1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Радин Минай Фокич

Мать: Радина Акулина Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радина Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Радина Мария Лукьяновна

Смерть
Неизвестно

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