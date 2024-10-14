Радин Алексей Минаевич
мужской, родился 1822
умер Неизвестно
ОтецРадин Минай Фокич1791 г.р.
МатьРадина Акулина Давыдовна1794 г.р.
Супруги
Радина Мария Лукьяновна1822 г.р.
Дети
Анна Алексеевна1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Радин Минай Фокич
Мать: Радина Акулина Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Радина Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Радина Мария Лукьяновна
Смерть
Неизвестно